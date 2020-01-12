梅根哈利出走 英王室失望

「要是你不準備花5年，就千萬連5分鐘都別花。」雖然這是薩塞克斯公爵夫人梅根前夫伊格森（Trevor Engelson）的名言，但她已奉為圭臬。親朋好友都說，梅根的作風向來都是「不順她的意思，就閃人」。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，梅根才花了20個月，就認定自己無法適應王室職責嚴格的要求。她和夫婿哈利王子在加拿大受到高規格接待，度過耶誕和新年假期後，返回英國，逕自宣布打算淡出，退出王室核心，也不再公開執行王室任務，未來會在英國與加拿大兩地居住，並工作以求財務獨立。

兩人拋出拋出震撼彈後，梅根在英國待了短短3天，便匆匆返回加拿大，和8個月的小寶貝亞契團聚，暫時留另一半哈利在英國處理後續事宜。由於女王和威廉在沒有和哈利與梅根充分溝通的狀況下，就被迫面對兩夫妻拋出的變化球，顯得措手不及。

親朋好友都說，當事情變得嚴重時，她就會閃人。儘管白金漢宮（Buckingham Palace）震驚，可是了解梅根的人對她會棄船走人並不意外。

71％英國民眾認為，哈利王子和梅根事先不告訴女王就不對。而美國總統川普也表達了對女王的同情，並說哈利和梅根的決定「糟透了」。

當然，一個銅板敲不響，哈利雖然也有意走自己的路，但朋友都認為，他們會匆匆快閃，主要是梅根煽動。他們甚至認為，兩人聲明中沒提放棄，只說「退出」（step back）王室核心成員行列，以「蛻變」到更進步的新角色，完全是梅根執筆操刀。

一名梅根的舊閨密說，這遲早會發生，一切只是時間問題。無論哈利頂著什麼頭銜，梅根向來是所有關係的中心，她要按照自己的遊戲規則，成為眾人矚目的焦點。這位閨密說，梅根能迅速採取行動，是因為她盤算了好幾個月。據說美國前總統歐巴馬已伸出援手，協助他們準備遠離王室的生活。

(中時電子報)