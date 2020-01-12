建商推新案常喊「賀！成交」來炒熱買氣，在房市景氣剛回溫之際，建築業者紛紛高調喊成交，如此漫天喊價成交，看在專家眼裡，其實是左手賣右手，說穿了是自家人在「造價」。

天時地利不動產顧問總經理張欣民在工商e報撰文指出，房市有一句話：「成交就是行情」，但成交價喊得太離譜，還是會引發市場諸多議論，尤其去年房市喊出的高價恐是歷年來最荒謬的，他從4大面向戳破建商的把戲。

1、業者暗夜吹哨壯膽

今年房市交易量增加是無庸置疑，但也只是小幅度回升，全年總交易量能否突破30萬件榮枯數仍有疑慮，跟過去動輒40~50萬件驚人成交相較，還差得遠。

未見過去的龐大成交量，也無外在環境大利多 刺激，建商卻頻喊天價，或透過自家人交易來作價，除了凸顯業者心中的不安外，也激不起市場太大的回響或認同。

2、企圖達到房價往上的「定錨」效應

最常見的案例是，在一個房價天花板每坪40萬的區域，若有人硬推一坪50萬，民眾會認為價格太高，買不下手，區域客更是如此。

不過，業者如此大膽舉動，並非全面希望改變區域客已經錨定的刻板印象，而是

期望成交價就能夠達到「定錨」價位，就是為了「求乎其上，得乎其中」。

3、拉抬自家集團的資產價值

另一種可能性就是，重新盤點自家集團的資產價值。如國泰人壽與已經熄燈的六福皇宮那塊土地，在1987年國內房地產景氣低迷時，國有財產局標售這塊國有土地，當年國壽以每坪90萬天價行情買下，有學者表示，這是為了拉抬國壽全台的資產價值。

過去沒實價登錄，透過國產局公開標售來「公然創造行情」，今年業者頻頻「造價」也是為了自家建案拉抬行情。

4、股市房市聯手的炒作想像空間

不論業者是左手賣右手的「造價」，或是不同業者間的大力「捧場」，這些動作若是跟股市有可連結的話，想像空間就更大了。將房價與股市的連動，可能是箇中最高層次的操作。

假使上市建商要推大案，知情的人先在股價低檔進場卡位，再由第三者宣布天價買入該房產標的，製造建商利多消息，此時股市分析師配合說故事，喊出該建案能創造驚人營收和貢獻高EPS，等股價拉高後，事先布局的人達到預期獲利就下莊，至於剩下的房子是否賣掉不重要，反正口袋賺飽，下一回或許還能故技重施。

(中時電子報)