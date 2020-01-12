國民黨總統候選人韓國瑜最後輸總統蔡英文240萬票。針對韓粉不解為何韓國瑜造勢現場的熱情，沒反應在選票上？資深媒體人黃暐瀚直指，並非沒反應在選票上，國民黨不是很團結，還有看來民進黨在選舉技巧純熟度比國民黨好很多。

黃暐瀚在《中時電子報》2020總統大選即時開票速報分析說，韓國瑜造勢現場的熱情並不是沒反應在選票上，所有會去參加韓造勢大會和支持韓的人，都會幫韓拉票，像媒體人陳揮文認為會贏很多人，但他是認為是30萬票。不過韓國瑜卻比他想像的輸得多，不會比2016年的朱立倫好到哪裡去，這是全面的潰敗。

黃暐瀚點出，以蔡英文此次所能用的資源，顯然民進黨在選舉技巧純熟度比國民黨好很多，國民黨這次狀況也不是很好，並不是很團結，但也不能怪別人，因國民黨2018年贏120萬票，在這次全部都賠光了。國民黨接下來要思考的問題是，韓國瑜是不是該選黨主席，這要從長計議，未來可能還要面對罷免案。他甚至認為這次選舉國民黨若沒有贏，不管怎樣調整，2024國民黨要贏難度很高。

(中時電子報)