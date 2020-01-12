2020年大選開票結果，台北市長柯文哲的台灣民眾黨，政黨票得票率逾11％，確定5席立委進軍國會，成為第三大黨，可說跌破眼鏡！學者江岷欽分析說，是因為民眾黨比其他兩個政黨時代力量、親民黨更加新鮮。

實踐大學講座教授江岷欽接受《TVBS新聞》專訪時指出，台灣民眾黨比起其他兩個政黨更加新鮮，因為時代力量很多上一屆立委似乎都已經變成不分區，或另外獨立參選，或者有些乾脆就歸隊。親民黨則除了黨主席宋楚瑜一個人的光環以外，看不到新鮮感。

(中時電子報)