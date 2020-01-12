跌破眼鏡！民眾黨為何能拿到政黨票11.％ 學者解讀 00:302020/01/12 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨一舉拿下157萬票成為國會第三大黨，柯文哲攜手不分區提名人感謝支持者。（林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年大選開票結果，台北市長柯文哲的台灣民眾黨，政黨票得票率逾11％，確定5席立委進軍國會，成為第三大黨，可說跌破眼鏡！學者江岷欽分析說，是因為民眾黨比其他兩個政黨時代力量、親民黨更加新鮮。 實踐大學講座教授江岷欽接受《TVBS新聞》專訪時指出，台灣民眾黨比起其他兩個政黨更加新鮮，因為時代力量很多上一屆立委似乎都已經變成不分區，或另外獨立參選，或者有些乾脆就歸隊。親民黨則除了黨主席宋楚瑜一個人的光環以外，看不到新鮮感。 (中時電子報) #眼鏡 #民眾黨 #政黨票 #11 #學者 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊戰事升高 台股開跌61點 止跌觀察三指標 09:212020/01/08 財經 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 「學姊」黃瀞瑩挺同黨謝文卿：有第3選擇 16:412020/01/08 政治 陸去年前11月有83起貿易救濟立案 涉案金額降64％ 19:172020/01/08 財經 網友惡意抹紅 民眾黨告違選罷法 04:102020/01/09 政治要聞 不滿遭抹紅 民眾黨提告投書網友 11:142020/01/10 社會 迎接1／11選舉日 亞太電信推11元快閃資費 14:112020/01/10 科技 不分區／民眾黨首戰獲11％政黨票 成國會第3大勢力 18:402020/01/11 政治 苗栗民眾黨立委候選人朱哲成發表選後感言 21:352020/01/11 政治 民眾黨：兩岸採中間路線 維持「中華民國現狀」 22:432020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 得票率分析 知識藍、經濟藍未投韓國瑜 - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 為何韓輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 韓粉擦乾眼淚！未來有二個難關要過 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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