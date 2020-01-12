顧城明夫婦（左五、六）率公司高階敬酒。圖：張佩芬（喝酒請勿開車）

捷迅副總經理葉子菁（左四）、財務長黃詩涵（右三）率表演團體與來賓合影。圖：張佩芬

葉子菁（前右）頒獎給業務部門績優員工。圖：張佩芬

捷迅（2643）2019年拿下好成績，前三季稅後盈餘7,471萬元，EPS2.85元，年增50.79％，第四季業績創下新高，全季營收9.80億元，年增30.51％創單季新高，全年營收32.17億元，年增18.14％，也是創新高，公司董事長顧城明昨(11)晚在美福大飯店舉辦的尾牙上，透露今年不論是年終獎金、加薪，都會給的優渥。

顧城明指出，公司業績不隨產業景氣走，透過開拓新客戶，深化業務能力，提高貨量，讓業績持續成長，不論是空運、海運或倉儲，都積極發展且享有獲利。

捷迅去年下半年已引進科技、傳產與電商新客戶，原有客戶公司強化服務，也爭取到更多的貨量，因此每個月營收都有二位數成長，其中10月營收2.94億元，年增23.98％，11月營收在雙11加持下，達3.50億元，年增36.82％，創下單月新高，12月營收3.35億年增率30.31％。由於去年上半年基數低，今年上半年在估計也將衝出好成績。

捷迅昨晚的尾牙，設定中國風主題 ”迎春納福鼠來寶”，女同事穿上旗袍，男同事穿上唐裝或棉襖，喜氣洋洋，遠雄港董事長葉鈞耀、新加坡航空台灣公司總經理黃文杰、華航貨運副總劉得湶、長榮貨運副總、陽明海運副總經理杜書勤等都是與會貴賓。

(工商 )