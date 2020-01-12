本月8日一架烏克蘭航空的班機，從伊朗起飛後不久墜毀，造成機上176人全數罹難。直到三天之後，肇事原因才逐漸明朗。伊朗政府終於承認該國軍隊誤射飛彈，擊中客機，才導致這起悲劇。

雖然伊朗承認了錯誤，國際間的憤怒指責聲浪並未平息，因為在事發之後的三天，伊朗官方一直否定國際媒體的報導，堅持空難的原因不可能是飛彈誤射，並藉由官方媒體釋出消息，影射是機械故障所造成的墜機，但又拒絕他國介入調查黑盒子。直到客機在空中遭飛彈擊中的影片曝光後，伊朗軍方才出面承認錯誤。

至於伊朗當局事發隔天，宣稱在空難當下，並無飛彈發射的紀錄，這又要如何圓謊？伊朗駐英國大使巴迪奈亞德(Hamid Baeidinejad)只能不斷道歉，說:「很遺憾調查單位最初調查的方向完全錯誤。」

阿米爾卡比爾理工大學外，民眾哀悼空難罹難者。(圖/美聯社)

伊朗的國民並不認為是調查方向錯誤，而是政府想要隱瞞誤射客機的事實。伊朗的阿米爾卡比爾理工大學(Amirkabir University)校門旁，週六聚集大批民眾，先為在空難中喪生的82名伊朗乘客哀悼，隨後上街示威，向政府表達抗議。

空難中喪生人數次多的加拿大，總理杜魯道週六亦發表聲明，要求伊朗的調查要正確、透明。「飛彈擊落民航機，這非同小可，伊朗要負完全的責任。」

(中時電子報)