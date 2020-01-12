本周六法國總理愛德華·菲力普(Edouard Philippe)，對發動長期罷工的法國工會發表讓步聲明，只求能夠早日結束罷工行動。這次罷工已經持續到第五個星期，已對法國經濟造成巨大損失。

菲力普在聲明中表示，他願意修改退休金改革法案的內容，取消勞工需等到64歲才能領取全額退休金的條款。

法國人數最多的工會「法國工人力量總工會」(CFDT)對總理的決定表示肯定，接受未來「合理的」的退金改革。然而極左派的「法國聯合工人總會」(CGT)仍不滿意，要求完全撤銷改革法案，不接受任何改變，若不撤銷，下周將持續號召民眾上街示威。

法國總統馬克宏之所以極力推動退休金改革，是因為法國是歐美國家中退休年齡最低的國家之一，每年退休金佔全國生產毛額的14%，若不調整，年金體制可能在2027年宣告破產。

法國政府原本預計在1月24日公布改革法案的內容，二月中送國會討論，暑期休會前可望通過。然而遭遇連日的抗爭，時間表勢必往後調整。

(中時電子報)