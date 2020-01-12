英國女王伊莉莎白二世為解決哈利和梅根的出走事件，下周一召開緊急皇室會議，會議地點在英格蘭諾福克郡的桑德令罕府(Sandringham Estate)。

參與會議的人除了英國女王，還有查爾斯親王、威廉王子和哈利王子本人。這也是哈利和梅根這周三丟出震撼彈之後，四位皇室核心成員第一次全部聚首。

皇室工作人員指出，核心成員已經陸續跟英國政府和加拿大政府官員交換過意見，這次會議將討論出一個可行方案，達成哈利夫婦想要兼顧兩邊角色的願望。

梅根早已回到加拿大，英國女王希望她能克服時差，以視訊參與會議。除了皇室核心成員，英國內閣秘書長馬克·石維爾(Mark Sedwill)也將出席。白金漢宮和肯辛頓宮也會派資深代表參與會議。

知情人士指出，英國女王想要快速解決這個皇室危機，希望在近日與各方都達成協議，不要拖延。哈利在下周四有公開行程，皇室希望能在他公開露面之前，能談妥協議。另有英媒報導，哈利自己也希望快速解決這次事件，然後飛往加拿大與妻小團圓。

(中時電子報)