許多人普遍使用的IKEA塑膠杯，日前被食藥署測出塑化劑超標8.3倍，而環保署最近也首度在台灣空氣測出塑化劑，讓人驚覺「塑毒」無所不在，恐會造成不孕、性早熟、增加癌症風險，其中又以懷孕初期女性、孩童、青少年、肥胖者4大族群最需當心。

「在動物實驗中，與雄激素有關的性別分化是在妊娠期第15到17天，顯示此時胎兒最易受到塑化劑影響。」林口長庚臨床毒物科主任顏宗海提醒懷孕初期的女性要格外防範塑化劑。

購買檢驗合格的玩具，較不會有塑化劑超標的問題，但仍要避免孩童把玩具放入嘴中。（圖／報系資料庫）

其次要當心的是孩童、青少年，「許多夜市來路不明的玩具、塑膠地墊等等都含有塑化劑，如果嬰幼兒長期接觸也相當危險。」毒物專家招名威教授說，如果味道刺鼻，就有極大機率塑化劑超標，另外，也要避免小朋友把玩具放進嘴巴。

而青少年正處於荷爾蒙大量分泌的階段，接觸過多塑化劑也會導致分泌失衡，容易有不良影響。此外，體內脂肪過多者也是危險族群之一。「因為塑化劑喜歡沉積在脂肪較多的地方，所以若是脂肪較多，塑化劑也較容易累積。」

常見的塑化劑為鄰苯二甲酸酯，包含200多種，早在50 年前就被廣泛使用於工業和居家物品，主要就是用來軟化PVC材料。招名威說，塑化劑最大的危害就是干擾內分泌系統，不只如此，國際癌症研究中心也將DEHP歸類為第 2B 級人類致癌因子，警告會增加女性罹患乳癌以及子宮內膜癌的風險。

塑化劑六毒害

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(中時電子報)