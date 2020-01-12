2020大選，總統蔡英文大勝國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任，更拿下817萬張票，創下1996年總統直選以來最高得票記錄。立委部分，民進黨也拿下61席的過半席次。當選台中市第八選區的立委江啟臣表示，選舉結果顯示國民黨已與時代脫節，需要全面改革，才有能耐讓民進黨改革，台灣也才會更進步。對此，資深媒體人韋安則說重話。

蔡英文昨天以817萬張選票、57.13％的得票率，大贏韓國瑜近265萬票，令外界意想不到！韓國瑜昨表示個人努力不夠，辜負大家對他的期待，並致電恭賀蔡英文，希望她未來4年能為人民開創安居樂業好日子。

此外，被評為頭號戰犯的國民黨主席吳敦義昨晚率黨內一級主管向社會鞠躬，吳敦義說本周三向中常會提總辭。至於中常會若慰留是否接受？吳敦義則說現在不知道，黨的一級幹部都是為中常會負責，他強調「沒有戀棧的問題」。

這次選舉為國民黨繼2016年失去政權之後，再一次的大挫敗，改革聲浪再起！對此，韋安在臉書指出，國民黨要的不是改革，而是破產重組，讓40、50歲的民意代表世代，全面接班。他認為，現在老不老6、70歲的，幼不幼20、30歲的，應該全面清理一遍，否則只會是個僵屍政黨。

(中時電子報)