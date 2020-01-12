2020總統大選，蔡英文以817萬231票成功連任，創下史上最高票總統記錄。對於韓國瑜敗選，資深媒體人黃暐瀚表示不意外，但沒想到最後會輸這麼多，更分析韓國瑜敗選三大關鍵。

黃暐瀚表示，台灣人民將「信任」毫不保留交到蔡總統手上。2018年人民對蔡政府不滿，討厭民進黨的氛圍，讓民進黨大輸16縣市，但2019年發生「一國兩制、台灣方案」的習近平談話事件、香港反送中。黃暐瀚指出，反中加上亡國感，演進為「堅決反對一國兩制」，從選舉結果來看，大部分年輕人顯然接受「投給韓國瑜＝支持一國兩制」這個論述。

2018民進黨輸，是因為「討厭民進黨」，黃暐瀚指出，2020國民黨輸，是因為「討厭共產黨」+「討厭韓國瑜」。其中討厭韓國瑜包括三個部分：媒體偏差報導、落跑市長、韓國瑜個人特質。

黃暐瀚說，台灣大部分媒體對韓國瑜並不友善，過度渲染甚至抹黑，這對韓國瑜不公平，至於「落跑市長」，則是韓國瑜無法迴避的弱點，「民進黨全力攻，傷口一直淌血，從未止過。」

韓國瑜的個人特質變成雙面刃，黃暐瀚認為，是因率真熱情不遮掩，看到有輪椅婦人在台下箭步去簽名，有話直說偶爆粗口，與其說蔡英文有什麼空前魅力，倒不如說「討厭韓國瑜，不願韓國瑜當選，甚至死都不肯接受韓國瑜當總統的人，真的太多了」。

除韓國瑜自我反省外，黃暐瀚指出，黨部也有很多可討論的風風雨雨，打選戰民進黨總是團結，國民黨常常分裂，「國民黨從來不懂民進黨，為什麼選舉厲害這麼多？」

人民做出選擇，蔡總統超越了2008年的馬英九障礙，代表台灣民眾的完全信任，民進黨國會過半再次完全執政。黃暐漢認為，一切都是最好的安排，「擱來，丟系您們ㄟ代誌！」也恭喜蔡總統高票連任，台灣加油！

(中時電子報)