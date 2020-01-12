foodpanda外送員從原本的一單70元，被公司改成60元、中彰地區更低，57元。(翻攝自 靠北熊貓)

美食外送平台foodpanda日前公布了調整薪資方案，據臉書靠北熊貓指出，資深外送員爆料，這根本是在大砍薪，原本一單70元，現在變成60元，大砍20%真的血尿，且中彰等地區，單件更只剩57元，「1/16全台熊貓罷工響應，我們要生存、我們要保障！」

對此，熊貓外送員紛紛在底下留言響應，「宜蘭熊貓只有55」、「雲林也55….」、「200件給獎金500真的當司機是乞丐」、「當初的月入10萬騙了多少人買裝備，現在公司想怎改就怎改，不抗爭公司對的起熊貓弟兄們嗎？」

更有外送員指出，「熊貓們真的要好好搞他一次，光是無止盡的片面修改合約內容就已經是一個大訴求了！承攬制的合約要雙方合意，我進來是70，我的合約就是70，不能用你自己的理由變更，沒有公司這樣玩的，熊貓公司真的爛到一個很徹底」，但也有人留言，「爽 你們都別跑 我來就好！」、「這樣子受害的是店家跟消費者……」。

熊貓外送員在臉書貼出新制、舊制差別。(翻攝自 靠北熊貓)

(中時電子報)