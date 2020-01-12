第15任總統選舉結果，國民黨候選人韓國瑜以552萬票大敗給了對手蔡英文817萬票。對於敗選原因，有韓粉就坦言這次的結果，有5大原因導致韓國瑜敗選了。並強調，輸了也要知道自己怎麼輸的。

許姓韓粉在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（全球總會）」PO文，坦言這次的失敗，有五大原因，分別如下：

第一、國民黨要改革，老人政治要交棒！黨內老人都把持資源！沒給年輕族群發揮空間，喪失網路戰鬥力。

第二、要有網軍，「綠網軍」已在馬英九時代就在各大網路社群（臉書、賴群），大部分綠網軍一人擁有幾十個假帳號，進行抹黑洗風向，10個人就可以製造上千人的效果，讓年輕人有「大家都這麼說」的錯覺！造成特定人士遭抹黑無法翻身！

第三、要學會做在野黨，要常常開記者會，監督執政黨告訴人民執政黨有什麼重大問題，就像選前王淺秋開記者會一樣。

第四、國民黨完全喪失了20-40歲的選票，過度靠攏40歲以上的族群，幾乎放棄年輕族群這塊近5百萬票的市場。且這個族群都在網路。黨內曾說要有防火牆，到底是防郭台銘還是防韓國瑜？

第五、吳敦義私心太重，輔選時非常明顯未盡全力，與韓國瑜競辦系統幾乎分庭抗禮。韓國瑜遭轟，護航的根本沒幾個。且對手政黨的選舉系統已經進入校園，國中、高中都在笑草包，顯然有人在扎根經營。

(中時電子報)