「PILI」是霹靂布袋戲唯一官方App，為全球首創的布袋戲影音平台，目前已經在Google Play和App Store上架，不只是霹靂布袋戲的正劇新片，就連過往的經典好片、音樂精選以及台灣其他創新的布袋戲影片都收錄在其中。

目前App舉辦「道友召集令」的擴大封測活動，活動期間內只要加入PILI App會員，從《霹靂神州》開始到《霹靂魔封》等正劇、霹靂相關電影和音樂全部限時免費，通通不用錢，往後更將不定期推出精彩免費內容，官方還加碼透露，除了《霹靂神州》之前的經典劇集會陸續上架之外，也會推出神祕的絕對經典劇集，回饋給忠實的戲迷們，讓用戶能夠盡情享受。

iOS版劇集首頁。（霹靂國際多媒體提供）

App內的新劇集皆支援高清1080p，不論是文戲或武打，都能盡情順暢觀賞，此外全球首創的影音互動系統，讓戲迷看片還能同時發便當、按讚、用彈幕彼此互動，還支持多裝置觀賞，只要一個帳號即可在各大手機平板自在觀看，以後更將推出電視盒以及電腦版本，看霹靂更方便。

2020年開年之際，霹靂活動「新春轉轉樂」也持續放送，只要戲迷轉到「？」特別卡，極有可能中大獎拿AirPods Pro，而轉到「中獎」可隨機獲得每日大獎，包括3D激戰天下公仔隨機款、霹靂Q萌小公仔隨機1個、購物金、PILI App5天看到飽等好禮。

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iOS版影片內頁。（霹靂國際多媒體提供）

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霹靂俠峰 第13、14章快報

「孤臣無力可回天 玉龍一呼刀龍現」

悅皇神都內，皇劍孤臣身陷詭計，百口莫辯殺身之罪，遭東皇天下壓入死牢，等待判刑。而在同一時間，名劍絕世納氣於身，欲領悟六劍神訣，登時內息紊亂，不祥預感乍現，使得心血上湧，竟是走火入魔！

暗夜伏影，燭燄動殺，衣九溟荒野遇襲！燭影殺手施毒無形，衣九溟命懸一線，身心虛弱之際，邪劍幽光再現，等待多時的逆璽，終於取得主動權！閻神地界變數再起，天跡直指雲瀟通敵，雙方極端衝突互不相讓。究竟誰才是真正的陰謀者？君奉天陷入兩難，又要如何應對？

刀龍再現，玉龍隱士通知詩意天城，天尊皇胤令熾燄赤麟隻身前往苦境支援，殊不料，赤麟內心已下決定，違背了天尊之令。鬼智令歿日懸都、煉魔塔聯袂合作，異葬天道前開酆都死門，邪傀龍疏後封絕境生路，玉龍隱士面臨最大殺劫！欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂俠峰》第13章：智計無諝；第14章：邪傀、天葬、隱龍劫。

(中時 )