2020大選民進黨勢如破竹，蔡英文拿下817萬231票連任，創下史上最高票總統記錄，民進黨立委席次再次過半。不過，台大醫院前副院長王明鉅憂心，台灣的種種危機並未隨著大選結束，反而才正要開始。

王明鉅在臉書表示，選舉結束了，所有人都應該接受台灣人民的選擇，勝利者當然有贏的理由，失敗者也一定有可以檢討的地方，收到許多朋友安慰，雖然對選舉結果失望，但也能完全接受，更不會特別難過。

王明鉅的初衷是希望透過選舉，讓大家更重視與理解台灣將面臨的能源與醫療長照的種種危機，也期待傷心的朋友別再難過，日子總要過下去，尤其年長者，一定要好好控制身上的各種慢性疾病，更要努力保持身體健康，能讓自己快樂之外，也不致拖累家人。

選舉結束了，但王明鉅所看到的台灣危機並沒有結束，甚至才正要開始。他表示，對於未來的問題與危機，相信自己已盡了責任，並不那麼在意選舉的勝敗，畢竟能不能解決台灣未來的問題才是最重要的事。

王明鉅認為，台灣人民選擇了心目中能解決問題的理想團隊，只能寄望有權力分配資源的人，能重視這些危機，提出解決方案並付諸實現，才能讓台灣社會順利度過未來最艱辛的30年，這才是民主選舉最重要的目的，也希望天佑台灣！

(中時電子報)