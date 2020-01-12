相較大選日的26度高溫，今天隨東北風報到，氣溫將驟降10度以上，氣象局今晨更在花東地區發布大雨特報，氣象專家吳德榮也說，今、明2天隨東北風增強，北台灣及東半部地區將轉濕冷天氣，明天上午3千公尺以上高山氣溫低、水氣多，有機會降雪。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，今晨4點半開始北台灣的雲量就增多，北海岸、新竹以北及東部已有局部降雨，清晨大台北低溫約在12至14度、桃竹苗低溫約13、14度，但預估今晚氣溫還會越來越低。

吳德榮說，今明2天由於鋒面通過，及強冷空氣南下，台北市平均最低溫有機會達大陸冷氣團低於14度的等級，3千公尺以上高山的降雪機率更是提高。

但這波水氣只維持到周一，周二至周四東北風減弱，天氣好轉，氣溫可望回升，桃園以北仍有局部短暫雨機率，但桃園以南則是多雲時晴的天氣，下一波東北風則要到周五才會報到。

另外氣象局今天在台北、南投、嘉義、高雄、連江以外的縣市發布陸上強風特報，呼籲民眾除注意低溫外，從事海邊活動時更需注意自身安全。

(中時 )