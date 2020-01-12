2020大選，國民黨陷入大挫敗！角逐台北市第二選區立委的孫大千敗選後向大家表示抱歉，並說這次選舉的努力不夠，辜負大家的期望。孫今早也發文提及，這次選舉的結果不如期望，但在這一場史上最黑暗的總統大選之中，庶民力量已經寫下了台灣政治史上的奇蹟。

總統蔡英文昨以817萬張選票、57.13％的得票率，大贏國民黨總統候選人韓國瑜近265萬票，成為台灣民選總統史上最高得票數的總統。至於立委選舉，總共113席立委，民進黨拿下過半的61席，國民黨取得38席，民眾黨也拿下5席。

對此，孫大千在臉書指出，感謝所有庶民夥伴的情義相挺，雖然這次選舉的結果不如期望，但是在這一場史上最黑暗的總統大選之中，庶民力量已經寫下了台灣政治史上的奇蹟。

孫說正義與邪惡的對抗不會停止，光明與黑暗的競爭也不會結束。唯有在困境之中，才能夠考驗鋼鐵意志，唯有在逆風之中，才能夠磨練堅強信念。

他也呼籲庶民夥伴們繼續攜手同行，共同努力改革國民黨，再次推動「翻轉台灣」。

(中時電子報)