根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基12日爆料，先前因為肩傷缺席26場的籃網明星後衛厄文，已經參加球隊完整訓練，最快可能在13日主場迎戰老鷹宣告傷癒復出，問題是他肩膀腫脹傷勢仍然無法徹底痊癒，隨時可能繼續高掛免戰符。

厄文是在去年11月15日出戰金塊後，突然宣布肩膀受傷，到現在都還沒真正找出病因，只能依賴藥物控制，《The Athletic》記者布切就曾爆料，厄文的長期缺陣不僅因為肩傷，也有心理方面的問題，這跟先前籃網作客波士頓那場比賽有關。

本季只打11場例行賽的厄文，場均28.5分、7.2助攻與5.4籃板，籃網拿下4勝11敗，在他缺席期間，籃網拿下13勝13敗，其中面對勝率5成以下球隊，籃網9勝5敗，但在遭遇勝率過半的強隊，籃網只拿4勝8敗，看來仍需厄文助陣。

假如厄文真在13日宣告傷癒復出，可說挑了最差的時間點，因為籃網跟老鷹打完之後，接下來遭遇爵士、七六人、公鹿、湖人等勝率過半的強敵，厄文才一回歸就碰上如此艱難的賽程，或許讓他的肩傷持續加重，籃網就得不償失了。

(中時 )