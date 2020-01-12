為使技職教育向下扎根，教育部協助各地方政府在國中學校建置「區域職業試探與體驗示範中心」，即將到來的寒假期間，預計將開辦120堂以上的職業試探活動，約2500個名額，有興趣的國中小學生可就近向各直轄市、縣(市)政府洽詢。

各地方政府在國中學校建置「區域職業試探與體驗示範中心」，結合在地資源與文化特色，規劃餐旅、食品、設計及農業等職群對應課程，提供國中小學生豐富多元的職業探索機會。

教育部國教署預計至108學年於22縣市共將設置42所「區域職業試探與體驗示範中心」。其中，高雄市龍華國中配合年節開辦古早味餅乾製作，也規劃參觀「舊振南漢餅文化館」，讓國中小學生了解古早大餅的製作過程；南投中興國中則以南投特產竹子結合設計職群，規劃「竹編之美」課程，帶領國小學童運用竹子編織喜歡的物品，也藉此了解在地特產的發展機會。

新北市福和國中開辦偶動畫及甜點製作課程，讓小學生學習製作偶動畫，及結合各種花草植栽的夢幻甜點製作；台北市新興國中與彰化縣彰安國中均利用Line貼圖設計和微電影創作，規劃結合流行話題的多元職業試探課程；東部地區也有花蓮縣宜昌國中的鳳梨酥製作課程、萬榮國中的可麗餅與義大利麵製作課程、臺東縣卑南國中「愛的總鋪師」課程。

教育部國教署表示，這些多元課程包括餐旅、食品、設計及農業等職群，另也有高雄市前鎮國中和臺東縣新港國中開設海事職群和水產職群課程，帶領國中小學生認識水族生物及海上探險等各種活動，相當具有特色。

(中時 )