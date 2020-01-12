2020大選結束，立委候選人吳怡農敗選，除了恭喜對手蔣萬安，也感謝他展現風度，自認不夠努力。文章一PO出，吳怡農臉書湧進14萬網友按讚，替他加油打氣，留言給予肯定「你很棒！」

吳怡農在臉書PO文，先恭喜蔣萬安，打了一場漂亮選戰，不只選票過半，還比四年前進步了兩萬多票，也感謝他展現風度一起完成這場正面的選舉。

吳怡農轉述前輩的話，勝選有一百個理由，失敗只有一個原因，是候選人自己不夠努力，「這最後一步，我沒有完成任務」。

回想起四個月前參選時，吳怡農就決定，這場選舉要讓自己、團隊、支持者驕傲，也希望大家能看到一場不一樣的選舉，堅持正面選舉，讓台灣社會正視、面對國家最大的國安挑戰，讓更多年輕朋友願意關心、參與台灣的政治。

吳怡農與團隊一起達成很多值得驕傲的成就，仰賴一路上陪伴、鼓勵的支持者，謝謝每一位願意相信台灣可以更好、政治可以更正面的朋友，也謝謝每位志工的奉獻，犧牲時間毫無保留的投入，會珍惜每一個人的付出，每一個人期待也會深深記住。

吳怡農說，「敗選，難過一天就好，因為還有許多工作等著我們。」壯闊台灣從不是選舉口號，是回台七年來一直努力的事情，是對台灣政治的一個理念、一場運動，也是個人的承諾。

不少人關心他的下一步，吳怡農表示，將沉澱一段時間，但也保證壯闊台灣這條路尚未結束，會繼續往前，也請支持他的朋友繼續一起走。

文章PO出短短9個小時，已經吸引14萬人湧入按讚，更有上萬留言替他加油打氣，「你很棒」、「加油農農」、「加油！休息再出發」、「加油，未來需要你繼續壯闊台灣」、「謝謝你帶給台灣希望」，也有不少人希望吳怡農能挑戰台北市長，期待再次看見雙帥對決。

(中時電子報)