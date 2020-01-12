「都市裡什麼都有，不缺我這一名老師；但澎湖資源缺乏，老師的意義更大。」20年前，張祖德離開繁華的台北都市生活，來到馬祖高中供當老師，從一無所缺到處處受限，他卻認為這裡才是他實踐生命價值的沃土。他最近被教育部選為教育家人物典範。

初來澎湖時，張祖德驚訝的發現，這裡的孩子大多怕水，不敢接近海洋，原因是從事海上高風險工作的家長，嚴格禁止孩子與充滿不確定的海洋親近；而學校也因為害怕承擔親水所帶來的風險，不鼓勵學生學習與從事海洋相關活動，「對海洋缺乏認識，無形中形塑了孩子對海洋的恐懼。」

台北城來的張祖德，樂於敞開雙手擁抱海洋。授課之餘，他沒事就愛往海邊跑，學游泳、學潛水、學浮潛，他將大海教導他的知識匯集起來，在農委會澎湖水族館擔任志工，負責解說導覽、潛水餵魚、科教展示、推廣海洋保育，帶領參訪學生從親近水開始，慢慢接近海，認識海，掙脫限制。

張祖德認為，要幫助學生認識海洋，獨木舟是最好的選擇，「獨木舟操作簡單容易上手，安全性高，可靈活穿梭於島嶼之間，從事近距離的海洋生態觀察。」

5年前，張祖德所任職的馬公高中，針對新課綱的實施，特別將「獨木舟運動理論與實務」納入海洋教育校本課程，由他負責規劃執行，培訓水域自救與熟練操舟技巧，技巧成熟後，帶領學生迎向海洋，參與各種海洋議題，如，海洋廢棄物污染、全球暖化氣候變遷等。

今年甫獲師鐸獎肯定的張祖德，他的工作，使他總是浸泡在海水裡，長期忍受豔陽酷曬與海水酷冷的折磨，耗費龐大體力，辛苦，不在話下，「願意做這工作的人越來越少了，」他說，但他仍樂此不疲，因為「只要有一個學生因你而改變，再辛苦，也會吸引你一直做下去。」

(中時 )