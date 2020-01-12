國民黨2020大選面臨大敗，黨內青壯世代紛紛呼籲黨內改革，國民黨中央委員連勝文今天在臉書上表示，國民黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式。

連勝文表示，這次總統大選是過程極度黑暗且卑劣的一次。高雄市長韓國瑜面對了撲天蓋地的網軍抹黑及特定媒體人格謀殺，但他在驚濤駭浪之中，依然堅持奮戰到底，不畏懼任何艱難險阻，我在此表達個人由衷的敬意。

韓國瑜在選前曾經說過「一定要改革國民黨」，連勝文認為這個火種已經點燃了，國民黨必須要勇往直前的朝這個目標前進，國民黨必須毫無懸念的進行世代的交替，不能再持續過去這種老派的思維及傳統的操作模式。

連勝文說，必須努力的嘗試與新世代溝通並有所連結，引領新世代的思維，而非東施效顰，僅著重表面工作，卻非真正花時間協助年輕世代，解決他們的困難，幫他們架起走向世界的橋樑。

連勝文認為，這也許是國民黨所面臨最黑暗的時刻，但不要忘了，泛藍陣營還有40席立法委員，恭喜這些經過奮戰而當選的同志們，且還有15個執政的縣市，數百名優秀的議員，國民黨並不是一無所有，而且更重要的是，還有無數的志工，以及不論風雨飄搖，依然堅定支持國民黨的社會大眾，「同志們，堅定我們的信心，我們一定會再起！」

(中時 )