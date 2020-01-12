鄭姓男主管被控對女工讀生戳胸、摸大腿，還傳簡訊「想親你一個了」、「想找你吃吃豆腐做做色色的事情」，導致女工讀生身心受創，鄭男被依2個性騷擾罪判拘役55日，但檢察官認為量刑過輕，提起上訴，台北地院改判鄭徒刑4月、緩刑2年，須賠對方10萬元確定。

判決指出，大學法律系畢業、從事法學相關教學領域的鄭男，利用主管身分，對女工讀生性騷擾。去年1月，鄭在公司教室內，見對方穿著短褲，竟伸手觸摸她大腿；去年1月22日下午5時，鄭又在公司教室，趁對方正在檢查檔案，以手指戳摸她胸部，遭對方制止，不久，鄭站在她右側，再以右手環抱腰部。

台北地院審理時，鄭男認罪，表示願向被害人道歉賠償，法官因鄭無前科，依簡易判決處刑，依2個性騷擾罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

但檢察官不服，指鄭男自事發後，除透過LINE向被害人坦承犯行外，迄未曾與對方聯繫商談賠償事宜，顯示鄭毫無和解誠意，被害人遭其性騷擾受創非輕，判決量刑過輕，提起上訴。

北院合議庭認為，鄭一再騷擾女下屬，還不時傳騷擾簡訊「都想親你一個了」、「想找你吃吃豆腐做做色色的事情」、「下次再犯，就讓我做些色色的事情啊」、「讓我吃吃豆腐，啥都好說」給被害人，導致罹患急性創傷後壓力症候群，原審量刑過輕，改判鄭徒刑4月、緩刑2年，須賠對方10萬元。因不得上訴，全案確定。

(中時 )