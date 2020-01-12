第15任總統選舉結果，民進黨蔡英文以817萬票大勝國民黨候選人韓國瑜的552萬票。對於敗選結果，有些韓粉完全不能接受。但有些還保理智的韓粉就坦言，這次的戰敗原因，得從3大壓力方向分析，國民黨和韓國瑜整體性的協調出現問題，且是內外壓力讓韓國瑜爆了。

耿姓藍粉在個人臉書PO出一篇檢討文，深入討論這次敗選原因，全文如下：

「臉書彌漫一片悲傷，一堆情緒彌漫，有的要關臉書，有的要驗票，有的如何如何…。可以難過一天就好嗎？我知道大家都很辛苦」。

「我並有沒有很難過，只是惋惜台灣沒有福氣接受韓總的領導。尤其我很訝異這個票數差距怎麽來的。記得我自己的文章曾提到」，「年輕人反送中」才是關鍵，也透過一些人傳遞給核心團隊知道，寫了一篇文章建議，但似乎沒受到重視。

在「抗中保台」這個至高主權意識下，民進黨一切的貪污腐敗、治理無能，全部都會變得不重要。對年輕人來說，他們不是經濟選民，尤其不易覺察到經濟的壓力和痛苦，雖然韓總提了很好的青年政策，但對他們毫無吸引力。

「因為他們只想透過這次選舉，給北京當局一個強烈訊號，至於候人選特質、公共政策、學位真偽等，變得不重要，而且是次次要。」

「藍軍有些人以為下次再把朱立倫、郭台銘、侯友宜等人找回來，2024就有希望，我只能說完全錯誤。這次要不是韓國瑜扛下這個重任，國民黨票數會更難看」。

換言之，「國民黨未能體察兩岸政策的論述，如何讓台灣人民取得信任」，在「九二共識」發展的方向與進程，應該要有新的論述，迎合時代需求，契合民心。

在激烈的選舉中，顯然無法有深入而廣博的論述。在國政上除了仰仗專家學者外，應該廣納更多階層不同背景的意見，例如從專家主導到青年共識，這方面應該是未來要著力的。

在選戰技術上，民進黨的網軍顯然發揮極大功效，他們主宰了制空權，任意在網路上霸凌、反串、污衊，韓國瑜的形象被他們無止盡的羞辱，以至於中間選民卻步受到影響。國民黨必需訴求廣大民意，在新會期率先建立起維護網路秩序相關的法案，否則在網軍、網紅的帶風向下，任何優秀傑出的人選都會被打成垃圾、草包、無賴。

在黨的改革上，應該不用多說，那些老面孔該全部退出江湖。韓總在高雄之所以勝選，理由之一就是「很不國民黨」，造勢場合看不到那些老人。甚至，為了總統大選不惜和「權貴」槓上，但之後卻擔憂破壞黨內和諧而屈就妥協，尤其郭台銘進來這場遊戲賽局後，整個變質。

郭台銘引動了所謂的知識藍、經濟藍的投誠和好感，他們不願接受韓國瑜這種草根的氣息，這些人隨郭的離去，而沒有對國民黨投下選票。宋多少吸收了這些人的選票，但難成氣候。

所有藍軍沒有全力出來投票，因為「一手好牌打到爛」。從初選就已經開始，尤其在不分區的提名上，仍執意提名有爭議的人選，即便被對手抓到把柄攻擊，仍在所不惜。這種「玉石俱焚」的心機，任誰都看的出來。國民黨不要怪大環境、國際情勢，內部不團結、精於內鬥、自認比對方更優秀、見不得別人好的心理意識，永遠蟄伏敗選的基因。

親愛的庶民朋友們，韓國瑜是我們守護、力拱的最大公約數，我不認為短期內有人可以取而代之，我也不希望國民黨有另起爐灶的想法。讓韓國瑜做好市長工作、改革國民黨，凝聚這好不容易的力量，我們要更團結，中華民國不靠你們守護，誰來守護？國民黨仍有地方十五縣市執政，寸土必爭，兩年後又是一場硬戰，我們不能灰心喪志，「團結、革新、年輕」是我們唯一的路。

謝謝這一年來的同舟共濟，我們是「鋼鐵韓粉」，「H」是我們的標誌，兄弟姐妹們，我們沒有本錢冷漠、失意，因為那是對手樂意看見的。我們要在自己的崗位上做好，發揮影響力，無論你在哪裡，身份為何，都要為韓國瑜，為中華民國堅強。

祝福你們，我們一起打了美好的戰役，我們不要忘記韓國瑜給我們的感動，那一點一滴對我們都深具意義，能感動自己也必定能感動他人。「用愛征服恐懼」、「用愛征服黑暗」歷史會為我們記錄一切，成功或許遲到，但絕對會有到臨之日。朋友們，莫讓氣散了！

(中時電子報)