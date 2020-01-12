我國總統大選昨（11）日結束，蔡英文總統與民進黨以壓倒性票數取得總統連任及多數立委席次，美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述澳洲前外交官指出，這場大選應是今年全球最重要大選，其他國家藉此觀察可能預見的問題；此外，報導也指出，台灣選民已用選票表達和大陸保持距離的願望，未來恐激起北京更挑釁的反應。

蔡英文總統順利連任。

蔡英文總統以囊括超過817萬的破紀錄票數順利連任總統，《華盛頓郵報》隨後刊出報導指出，台灣選民以強勢民意表達和北京保持距離的態度，以及拒絕北京提出的一國兩制香港模式。

報導引述澳洲外交官、羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）分析指出，「這場選舉可能是2020年最重要的選舉」，卡薩姆說，「不只是因為台灣作為全球戰略的一環，要處理大陸愈來愈專制政權的後果，也是因為台灣站在第一線對抗共產黨的侵略已長達數十年」，她說，「台灣在守護民主制度的同時也試圖處理與大陸的經濟關係。」

報導分析，蔡英文的勝選凸顯了台灣選民對大陸的反感，歷屆選舉中，「中國議題」一直都是選戰裡的重要議題，今年在香港反送中示威事件的推波助瀾下，這個因素尤其重要。中央研究院台灣選舉研究學者鮑彤（Nathan Batto）指出，「這場選舉是關於國家認同與主權的選舉，反映了台灣選民的人口組成。」

蔡英文在選戰中打出「今日香港、明日台灣」的口號，順利囊括約57%選票，相較之下，國民黨籍候選人韓國瑜利用大眾憤怒情緒的川普式選戰打法，僅讓他拿下38.5%支持率，鮑彤說，國民黨必須問自己，他們過往的「中國策略」是否還適用，以及採取民粹主義的選戰打法是否正確。

選舉結果可能激化北京未來對台灣更為挑釁，報導說，2016年蔡英文當選後，北京從外交上孤立台灣，讓台灣邦交國剩下僅15國，阻止台灣官方參與世界衛生組織（WHO）等國際組織會議，更禁止大陸公民赴台旅遊，重創台灣觀光業，分析師指出，未來這些對台施壓的策略將會持續下去，有些專家觀察，2022年北京主辦冬季奧運時，大陸會否排除台灣選手參賽。

此外，報導也觀察到台灣充滿活力與多元化的民間社會，台灣有全球第一位跨性別內閣成員，更在去年成為亞洲第一個合法化同性婚姻的國家，台灣的民主也充滿活力，有死亡金屬樂團主唱林昶佐競選立委連任，新北市立委參選人賴品妤熱愛Cosplay。

(中時電子報)