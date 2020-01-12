警方在各重要路段規畫酒測勤務，以機動或定點攔檢方式加強取締。（警方提供）

吃尾牙和喝春酒時候來到，金門縣警察局在重要路段和餐廳、小吃部、酒店、KTV等場所一帶，佈網攔截加強酒駕取締，提醒民眾「喝酒不上路」，不讓自己成為「馬路殺手」，確保自己和別人的行車安全。

縣警局長張國雄向鄉親喊話指出，金門地區108年度A1（指造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）＋A2（指造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）因酒後駕車而肇事有42件，造成48人受傷及2人死亡，雖較107年度酒駕肇事44件減少2件，受傷人數49人減少1人，死亡人數3人減少1人，但仍是值得大家關心和警惕的數字。

警方在年終「尾牙」及新春期間，將配合警政署全國擴大取締酒駕工作，由各分局及交通隊、保安隊在重要路段，規畫酒測勤務，以機動或定點攔檢方式加強取締，希望民眾做到「開車不喝酒、喝酒不開車」並落實指定駕駛或搭乘計程車返家，千萬不要心存僥倖，以免害人害己。

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(中時 )