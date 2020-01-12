總統蔡英文昨天以817萬張選票、57.13％的得票率，大贏國民黨總統候選人韓國瑜近265萬票，引發熱議。對此，自由作家洛杉基也提及，國民黨為何會輸得這麼慘？他心中不斷浮現三大疑問。

2020總統大選結果出爐，蔡英文以817萬票連任，成為台灣民選總統史上最高得票數的總統。對此，洛杉基在臉書指出，他昨晚參加台商與洛杉磯僑胞舉辦的「開票趴」，看到國民黨得到出乎意料之外悲慘的結果，大夥難過到難以置信。他在回家路上反覆思考，國民黨為何會輸得這麼慘？心中不斷浮現疑問。

洛杉基疑惑，一、2018年底韓國瑜在深綠選區大勝以後，氣勢如虹的國民黨怎麼會把一手好牌打殘？二、蔡英文這三年半明明沒有什麼政績，怎麼會比馬英九獲得的票數還要高？難道她販賣的亡國感與「今日香港、明日台灣」果然在百萬首投族及百萬年輕族群中，產生了效應？三、韓國瑜的造勢活動，每場都是熱火朝天，藍營信心十足，可是怎麼這些人潮洶湧的景象，竟然變成了假象？

洛杉基直言，國民黨若不能痛定思痛，在未來四年內徹底改革，讓年輕一代接班，讓年輕世代接受這個黨，四年後國民黨一樣不會有希望翻盤！

(中時電子報)