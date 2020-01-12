總統大選結束，韓國瑜大輸蔡英文200多萬票，週一將回歸高雄市政府上班。韓國瑜表示，對於這場選戰無怨無悔，也很榮幸能和張善政及團隊一起打拚。

韓國瑜在臉書表示，這是畢生榮幸，能和張善政院長、國政顧問團、競選團隊成員及所有台澎金馬、海內海外，一路上與我相伴的好朋友們，一起打了這一場千辛萬苦卻無怨無悔的神聖選戰。也恭喜蔡英文總統，再次得到人民的選擇，祝福她能不負所託，為中華民國及2300萬人民，創造安居樂業、富強康樂的未來。

韓國瑜指出，台灣的民主自由及政治，是無上珍寶的國家資產，身為參選人，一定服從選舉結果，大家一路上揮灑的熱情、汗水與笑容，都是支持他繼續前進的力量，自認個人努力不夠，辜負各位的期待，而人民的指教也會虛心接受、繼續努力。

無論得意或失意，韓國瑜說，明天依然會是一個團結的台灣，人人一如既往，在自己崗位上認真打拼，畢竟最愛台灣的就是台灣人，也再次提醒大家，世界不會等待台灣，必須自立自強、走近世界。

韓國瑜也宣布，下週一會回到市府上班，繼續執行肩上的責任，由衷感謝所有愛護我們的好朋友們，一起為台灣加油、為中華民國加油，再次感謝每個人，台灣未來有你有我，還有希望，「天佑台灣！天佑中華民國！明天，又是新的一天。」

(中時電子報)