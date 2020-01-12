規模5.9的地震今天撼動波多黎各，南部沿岸地震相關災損已達數百萬美元，當地多棟房舍和學校因為近來的一連串地震而崩塌毀壞。

美國地質調查所（US Geological Survey）表示，今天規模5.9地震發生在當地時間上午8時45分，震央在瓜尼卡（Guanica）東南方13公里，震源深度僅5公里。隨後又有幾次餘震，其中包括不到兩分鐘後的規模5.2餘震。

官方表示，目前沒有接獲傷亡報告。

4天前，同一地區也發生規模6.4地震；過去15天內發生了超過1100次的小規模地震。

波多黎各總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）估計，7日的地震造成1.1億美元（約新台幣33億元）的損失，共有559棟建築受到影響。她說，她的政府已立即對受影響最嚴重的6個城市發放200萬美元（約新台幣6056萬元）。

波多黎各電力公司表示，今天的地震造成南部多處地區停電，已派遣人員評估電廠有無受損。官員表示，有鑑於今天地震的影響，他們將重新評估先前已經檢查過的建築。

今天的地震最初測為6.0級，是繼7日6.4地震後規模最大一次。7日的強震是百年來波多黎各所遭遇最強地震，造成1死9傷，西南部地區有數百棟房舍、多間學校和企業受損或倒塌。

目前有超過4000人住在避難所，許多人害怕回到家中，其他人則因為地震帶來的廣泛破壞而無法返家。

(中央社)