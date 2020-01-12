根據《底特律自由報》記者艾利斯12日報導，繼續拋售聯盟本季籃板王德拉蒙的活塞，已經主動找上尼克，討論拿德拉蒙與另1名球員，交換蘭道爾、尼利基納兩位尼克球員可能性，甚至艾利斯爆料，活塞當前願意交易陣中任何一名球員。

身為活塞先發中鋒的德拉蒙，本季場均17.8分、16.2籃板、2.6助攻與1.8助攻，活塞卻只拿下14勝25敗，德拉蒙目前跟活塞僅剩最後1年2880萬美元的球員選項合約，預計今年夏天將會跳脫合約成為自由球員，活塞當然想趕緊把他脫手。

至於活塞瞄準換來的蘭道爾、尼利基納兩人，蘭道爾是尼克去年夏天找來「最貴」球員，他跟尼克簽下3年6210萬美元合約，本季場均18.5分、9.1籃板與3.2助攻表現還算稱職，可惜尼克早就打算認賠殺出，所有球員都可擺上交易檯面。

尼利基納則是前尼克總裁「禪師」菲爾傑克生下台之前，最後1位選來的第8順位新秀，但他表現始終不如預期，本季場均只有6.2分、3.2助攻，可是包含活塞在內的多支球隊都對他深感興趣，或許尼利基納只是碰不上「伯樂」吧。

(中時 )