2020總統大選結果出爐，總統蔡英文以871萬票連任成功，昔日曾表態力挺韓國瑜的命理專家詹惟中，曾預言韓國瑜最多將贏蔡英文60萬票，如今卻慘遭自己打臉，對此他則澄清不是靠命理去分析而是靠「直覺」。

詹惟中之前在臉書表示「我看不下去這麼多的人，去欺負一個人」，公開表態力挺韓國瑜，更預言韓國瑜將贏蔡英文，少則30萬，多則60萬票，不過如今選舉結果出爐卻狠打自己臉，根據《三立新聞網》報導，他表示這次選前預測並沒有用命理判斷誰贏誰輸，從頭到尾沒有說，只有用直覺而已，再次強調與命理毫無關聯。

此外詹惟中表示選後能支持選舉結果，這才是台灣民主最高價值，呼籲大眾千萬不要講選後馬後炮的話，接著再次表明立場：「我真的不是藍或綠，是下一屆有人政治霸凌、選舉霸凌，我還是要支持對方」。

(中時電子報)