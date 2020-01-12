繼昨天大陸官方證實，武漢肺炎已造成1死亡、7重症之後，香港醫院管理局也發布新聞稿，截自昨天(1/11)，香港公立醫院在過去24小時接收了7名到訪過武漢，且出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，疑似為武漢肺炎，其中2名還是小小孩，年紀才3歲。總計香港已累積60例相關個案。

香港醫院管理局官網指出，這7人過去14天都有去過武漢，回港後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，但全部病人於病發前均沒有到過武漢的濕街市傳統市場。總計香港已累積60例相關病人個案，已將病人樣本送交化驗，目前46人已經出院，而留院的14名病人情況穩定。

武漢市衛生健康委員會表示，武漢肺炎患者主要都是武漢市華南海鮮批發市場的經營、採購人員，已對農貿市場防病指導及衛生管理，目前未發現有明確的人傳人證據。最近正值流感高峰期。儘量避免到封閉的公共場所和人群集中的地方，隨時帶口罩。

(中時電子報)