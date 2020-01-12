根據《DailyView網路溫度計》統計，榮登年度話題寫真女星榜首的是中信兄弟啦啦隊的人氣成員「峮峮」。（照片來源：峮峮IG）

2019年有不少寫真女星推出寫真集或寫真年曆，各個「波濤胸湧」超「胸狠」！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出2019年討論度最高的20位寫真女星，「鄉民女神」雞排妹（鄭家純）只拿到第2名，勇奪第1名的寫真女星人氣超高，網路聲量遠超雞排妹3成。

以下為網路聲量第5到第1名：

第5名－巫苡萱 Ava Wu

巫苡萱原來就是「LamiGirls」的隊長，球隊易主後成為「Rakuten Girls」的成員，去年推出寫真月曆，挑戰較大尺度的拍攝，與啦啦隊形象截然不同，讓不少網友驚艷。

第4名－羚小鹿

也是「Rakuten Girls」一員，有「零死角女神」之稱，2019年發行第一本個人寫真集《想鹿非非》，讓不少網友看見了她不一樣的風貌。

第3名－Lisa 林莎

林莎在網友口中一直被比喻為很有「女友感」，甚至有「無害女友」的稱號，但這次推出的寫真集尺度卻大到卻讓她的粉絲感到相當意外，從數位寫真大獲好評後再發行實體寫真，也就讓她登上年度話題寫真女星的第三名。

第2名－鄭家純（雞排妹）

年度話題寫真女星的亞軍是鄉民女神「雞排妹」鄭家純，雖然她近來積極參與政治、社會議題，也沒忘掉那些癡癡等著她的粉絲們，這次親自操刀設計12套情境與造型搭配，發行寫真年曆仍然誠意十足，其討論度顯示她在網友們心中的地位還是相當高的。

第1名－峮峮（吳函峮）

榮登年度話題寫真女星榜首的是中信兄弟啦啦隊的人氣成員「峮峮」，過去曾是《大學生了沒》固定班底的她，2019年推出首本寫真《一見峮心》，在雪地中辣露雪乳美尻，加上甜到會蛀牙的笑容，徹底收服眾多男粉絲。

(中時電子報)