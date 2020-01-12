蔡英文連任 486宣布打折72小時竟當機 10:292020/01/12 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 486先生慶祝蔡英文連任，祭出限時優惠。（圖／486先生臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選結束，蔡英文以817萬231票成功連任。團購業者「486先生」昨（11）日晚間宣布，推出限時72小時折扣優惠，沒想到大批民眾湧入，造成網站一度當機。 昨日晚間，486先生為慶祝蔡英文連任，宣布30多樣嚴選商品加碼優惠，包括乾衣機、除濕機、吸塵器等，限時72小時，至14日晚間23:59截止。 消息一出，馬上吸引數千民眾湧入，導致後台主機當機，引發民眾抱怨，所幸緊急修復。今日486先生再度PO出恭賀蔡英文連任影片，提醒大家把握快閃優惠。 (中時電子報) #蔡英文 #連任 #72小時 #當機 #486先生 #總統 #打折 #折扣 #優惠 #團購 也許您會感興趣 推薦閱讀 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 11:012020/01/09 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜為何大輸？韓粉客觀分析嘆：5大原因敗了！ - 政治 一邊一國潰敗...阿扁宣布：退出台灣政壇！ - 政治 韓為何輸了？一篇分析文點出最關鍵原因！ - 政治 看完開票結果...洛杉基冒三大疑問 - 政治 要的不是改革？國民黨慘輸 媒體人說重話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。