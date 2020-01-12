2020總統大選結束，蔡英文以817萬231票成功連任。團購業者「486先生」昨（11）日晚間宣布，推出限時72小時折扣優惠，沒想到大批民眾湧入，造成網站一度當機。

昨日晚間，486先生為慶祝蔡英文連任，宣布30多樣嚴選商品加碼優惠，包括乾衣機、除濕機、吸塵器等，限時72小時，至14日晚間23:59截止。

消息一出，馬上吸引數千民眾湧入，導致後台主機當機，引發民眾抱怨，所幸緊急修復。今日486先生再度PO出恭賀蔡英文連任影片，提醒大家把握快閃優惠。

(中時電子報)

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