2020大選落幕，台東縣區域立委由民進黨籍劉櫂豪繼續連任，劉櫂豪一大早就前往東海岸來謝票，劉櫂豪表示，下個4年著重在交通建設，會積極來監督行政院來如期完工，感謝所有鄉親的支持與鼓勵。

劉櫂豪順利以41493票擊敗國民黨籍張志明的32737票，順利連任成功，完成3連霸，12日上午劉櫂豪前往東海岸的東河、成功及長濱等地區謝票，感謝民眾的支持。

劉櫂豪表示，下個4年將聚焦在交通建設上，包含今年年底的南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化及台九線北段拓寬工程等，陸陸續續的交通建設，他會扮演好立委的職責，監督立法院來如質如期完工。

另外在台26線部分，劉櫂豪則表示，希望在生態及交通間取的平衡點，文化自然保護區是地方政府的權責，屏東縣政府在2012年就將相關地段劃定為自然保護區，會持續協助台東縣府進行協商，也要求公路總局評估是否有其他替代方案。

在花東民眾最在意的火車票1票難求問題，劉櫂豪強調，花東鐵路雙軌化完成後就能完全解決車票1票難求問題，但在雙軌化完成前，也是要將買不到車票的痛苦降低，包含實行東台鄉親實名制規劃、新列車建置等，多少能夠解決火車票一票難求問題。

(中時 )