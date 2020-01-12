配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，嘉義縣文化觀光局在年節期間，與旅宿業與伴手禮業合作，推出「嘉義優鮮福袋」，於1月15日至31日期間，凡符合擴大國旅秋冬遊補助對象，並實際入住嘉義縣指定旅館業或民宿，每房可獲得一份市價超過400元的福袋。
為了響應2020年諧音「愛你愛你」的一年，文觀局特於年初規畫與20×20＝400元等值的福袋，將各鄉鎮市的文創伴手禮網羅到福袋裡面，讓遊客到嘉義住宿、旅遊的同時，也能品嘗到各鄉鎮市的特色美食。
文觀局長許有仁表示，福袋內的伴手禮經過外聘委員精挑細選，將產品特色及在地代表性等考量進去，每項產品都來自嘉義縣各鄉鎮市，期待藉此能打響縣內特色伴手禮的知名度，讓旅客能品嘗嘉義優鮮伴手禮，進一步達到觀光共好政策目標。
嘉義聞名全台的茶葉組是福袋必備產品之一，像阿里山的優遊巴斯、大林鎮極品莊園咖啡等代表性咖啡業者的產品，也都網羅進福袋；年節將近，福袋中的六腳鄉土豆世家、東石鄉余順豐花生、民雄鄉著名的旺萊山及金桔農莊、新港鄉金長利花菓餅及金讚號新港飴等，也是送禮自用首選。
文觀局也提醒，由於福袋數量有限，故若發放完畢則活動提早截止，另外，入住日為1月18日、24至29期間者，或未符合擴大國旅秋冬遊補助對象者，皆不能適用這次活動，無法獲贈伴手禮。
(中時 )
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