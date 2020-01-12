本周事業運前三名:

1.羊

工作:本周運勢突然上升，開心不已，為第一名。出差頻繁的同時，也要有業績拉進來，否則投資報酬率不佳。

2.狗

工作:本周運勢仍然旺盛，雖然受到影響，仍為第二名。年底前有被提拔的機會，辛苦加班的時間仍多，切勿抱怨。

2.牛

工作:本周運勢再起，好運來得急，同為第二名。參加各種年終尾牙可能抽中大獎，也有機會遇到提拔你的貴人。

3.鼠

工作:本周運勢保持水準，為第三名。表面按兵不動，實際蓄勢待發。一邊忙著年尾收帳，一邊準備新的企劃案。

圖/ 中國時報提供

本周財運前三名:

1.牛

財運:偏財運本周第一名。手氣非常好，參加抽獎都能抽到大獎，絕對不會空手而歸。正財出入大，或許剛好夠用而已。

2.狗

財運:本周正財興旺，雖然年底前加班無數，但是內心踏實，比起周圍的朋友來說，你很幸運，只怕時間不夠用。

3.豬

財運:事業運雖然平淡，但是本周人氣旺，各種吃喝玩樂都有，參加尾牙聚餐抽到現金獎的機會大增。

圖/ 中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.羊

愛情:本周愛情運旺盛，女王主導的勝利。可以接受你的霸道，可以與你在工作上互相抗衡的人終於出現了。

1.狗

愛情:本周愛情運甜蜜，有個愛你的人，是最大的幸福，這個人，不一定十全十美，不過卻有好手藝，能燒得十全十美的好菜。

2.豬

愛情:本周愛情運有火花出現，當一個男孩故意逗你，氣你，對你搗蛋時，他絕對是喜歡你。請睜大眼睛了解一下。

2.馬

愛情: 單身者或是期待二婚者，本周非常期待桃花開，能否在過農曆新年前發展出不錯的友誼關係，還是要主動。

3.鼠

愛情:愛情運穩定的一周，已婚夫妻，感情越發歷練香醇，交往中男女，各自都能為對方著想，包容彼此的難處與缺點。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.羊

健康:健康運還不錯，冬季天冷很容易肚子餓，澱粉攝取要控制，醣份更是要戒，否則很容易體重上升。

2.馬

健康:冬日進補小心過火，麻油雞，薑母鴨或許暖身，但是高油高熱量的同時，要多補充纖維性蔬菜及溫水。

3.兔

健康:健康運勢尚可，不過營養有些缺乏，節食的同時，青菜蔬果的補充，只要不過甜，多吃無害。

3.雞

健康:迷上睡前吃宵夜已一段時間，消化不良對睡眠健康有害，最好吃後多走動走動，勿立刻上床睡覺。

(中時 )