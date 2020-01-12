外交部發言人歐江安(外交部提供)

蔡英文總統高票連任，美國國務卿龐培歐就我總統大選結果發表祝賀聲明，推崇蔡在無休止的壓力下仍致力維持兩岸關係穩定。外交部今天對美國政府第一時間發表祝賀聲明表示感謝。

外交部發言人歐江安表示，美國恭賀蔡英文總統順利連任，並恭賀臺灣人民再次展現臺灣強健民主制度的力量，伴隨自由市場經濟及蓬勃的公民社會，使我國成為印太區域典範，以及世界一股良善力量。

該聲明並強調，臺美人民不僅是夥伴，更是民主社群的共同成員，共享政治、經濟及國際價值，並共同維護憲法保障的權利及自由，蘊育私部門主導的經濟成長及創業，並致力成為國際社會的正向力量。

美方也感謝蔡總統的領導，與美國發展堅實的夥伴關係，並推崇蔡總統在無休止的壓力下仍致力維持兩岸關係穩定，期待在蔡總統領導下，臺灣將持續作為其他國家追求民主、繁榮及為人民提供更好道路的示範。

歐江安指出，近來美方高層曾多次公開肯定我國民主成就，如美國副總統彭斯於去年10月演說特別讚許，美國永遠相信，臺灣擁抱民主為所有華人展現更好的一條路。

她說，此次美政府資深官員出席我駐美代表處舉行的觀選活動，並於我選後第一時間發布正面聲明，均彰顯臺美關係的堅實友好、美方對臺美關係的重視，以及臺美在民主、自由的共享價值夥伴關係。未來我政府將在既有良好基礎上，與美方密切合作，持續推動深化臺美關係。

此外，日本外務大臣茂木敏充及日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰昨晚也分別就我國總統及立法委員選舉結果發表談話，祝賀蔡英文總統當選連任及選舉順利成功，除彰顯臺日關係友好外，也反映日本政府肯定臺灣的民主發展。外交部對日本政府發表支持臺灣民主自由相關談話也表示歡迎與感謝。

茂木外務大臣指出，臺日共享基本價值觀並擁有密切經貿關係及人員往來，是日本的重要夥伴及珍貴友人，日本政府將致力進一步深化臺日交流與合作。泉代表也表示將全力以赴，促進臺日關係更上一層樓。

歐江安表示，外交部誠摯感謝日本政府對我國民主自由社會的肯定與支持。我國將在既有的堅實友好基礎上，繼續積極深化臺日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

(中時 )