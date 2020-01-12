儘管外界謠傳勇士「浪花弟」克雷湯普生本季仍有傷癒復出的可能性，如今卻被勇士總教練科爾徹底打臉了！科爾12日受訪表示，浪花弟預計今年全明星周末期間重新接受評估，提前回歸幾乎不可能，科爾認為浪花弟至少休戰一整季才行。

「你必須實事求是，我在大學打球時期，曾遭遇十字韌帶撕裂的重傷，當時我休養了一整個球季，」科爾表示，「一般來說，十字韌帶撕裂需要一整年時間恢復，如果克雷湯普生需要一整年時間，這就代表他將缺席一整個2019-20年球季。」

克雷湯普生是在上季總冠軍賽期間，不慎造成左膝前十字韌帶撕裂，科爾說：「我們當然不會關閉浪花弟本季復出的大門，假如他恢復情況很理想，醫生也同意讓他打，我們不會阻止他，不過現實是，等到4月1日，也才距離他受傷9個月。」

其實勇士不會急著讓克雷湯普生提前復出，畢竟柯瑞也因左手骨折，要等2月才會評估復出時間表，盧尼、羅素兩名主力也因傷勢打打停停，目前僅拿9勝31敗，位居西區墊底，還不如照著原定計畫，努力擺爛提升搶到今年狀元籤機率。

(中時 )