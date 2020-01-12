第24屆亞洲電視大獎昨晚(11日)在馬尼拉盛大舉行，TVBS與史坦利國際傳媒攜手合作的《女兵日記》與《初戀的情人》共入圍亞洲電視七項大獎，謝祖武不僅上台頒發最佳主題歌曲獎項，出道36年的他同時也奪下最佳男主角獎，一舉成為亞洲視帝。

謝祖武上台領獎。（TVBS提供）

謝祖武以《初戀的情人》首次得獎就獲得國際肯定，他說：「我來自台灣，我的父親告訴我，持續努力，永遠不要放棄，一定會有好的結果。」他這次也帶著老婆與兒子來參加亞洲電視節頒獎典禮，一起共襄盛舉分享這份喜悅與榮耀。

入圍亞洲電視大獎的《女兵日記》、《初戀的情人》等藝人盛裝出席亞洲電視大獎頒獎典禮。（TVBS提供）

當天出席頒獎典禮的入圍演員梁舒涵、李宣榕、鯰魚哥、劉書宏、大元也都紛紛盛裝打扮。以《女兵日記》入圍最佳男配角的鯰魚哥，正要走紅毯時說：「我這次不是陪走，是為自己而走，能在馬尼拉有知名度，真的很感動。」劉書宏在旁邊笑說：「這裡就是你的家鄉啊！當然大家都認識你。」

入圍最佳女主角的梁舒涵這次沒有得獎，她說：「能與女神Angelababy同時入圍，已經很滿足了，入圍就是一種肯定。」同時也入圍最佳女配角的大元笑說：「沒有得獎，但我已經滿足我穿禮服的願望了。」

謝祖武得獎，其他演員為他開心。（TVBS提供)

也入圍最佳女配角的李宣榕，在出發前父親突然昏迷，目前在加護病房，昏迷指數2，病情不大樂觀，但她為了完成父親的心願，仍赴馬尼拉參加頒獎典禮，媽媽全程直播走星光紅毯畫面給昏迷中的爸爸看，李宣榕眼眶泛淚說：「爸爸還沒有昏迷前得知我入圍，他很開心希望看到我走紅毯的樣子，雖然沒有得獎，但至少我完成了爸爸的心願，只求爸爸能有一些的反應能有奇蹟發生。」頒獎典禮一結束，李宣榕立刻趕搭凌晨的班機回台。

梁舒涵盛裝出席。（TVBS)

李宣榕、大元盛裝出席。（TVBS提供）

李宣榕盛裝出席亞洲電視大獎。（TVBS提供）

(中時 )