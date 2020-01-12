龐大的冬季風暴系統讓美國從德州到密西根州都降下大雪、冰雨和冰雹，更導致5個州有25萬戶無電可用，全美有至少10人喪生、逾千航班取消。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，風暴從德州一路推進，穿越東南部和五大湖，最後進入緬因州，昨天晚間到今天清晨刮起颶風等級的陣風，還降下高爾夫球大小的冰雹與5到13公分的積雪。

伊利諾州、密西根州、紐約州北部和新英格蘭部分地區明天全日預計會累積更多積雪，在15到30公分之間。

國家氣象局馬里蘭州大學園（College Park）氣象專家歐拉維克（Bob Oravec）說：「真正的危險來自強風和積冰。」

他指出，南部到東北部各地高速公路和一般道路今晚到明晨預計將覆蓋超過1.27公分的冰。

他表示：「冰和強風會導致道路駕駛危險重重，造成樹木斷裂、電力中斷等其他損壞。」

警方表示，路易斯安那州西北部一間拖車屋昨晚遭風暴吹毀，造成2人死亡；當地媒體報導，該州還有樹木倒下砸到房屋，造成1人喪生。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，德州達拉斯（Dallas）有車輛昨天在行駛中打滑墜入溪中，車上一人身亡。

德州勒波克（Lubbock）消防官員說，1名消防員及1名警察今天在結冰的27號州際公路上調查車禍事故時，遭車輛打滑撞上，兩人不幸殉職。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿拉巴馬州西部皮肯斯郡（Pickens County）也出現3件與風暴有關的死亡事件。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，奧克拉荷馬州1名58歲男子今天早上駕駛的皮卡車深陷在一條淹水的道路上，男子最後遭水沖走身亡。

路透社根據追蹤美國各地停電情況的網站Poweroutage.us報導，阿拉巴馬、密西西比、肯塔基、田納西和阿肯色這5州有逾25萬7000個家戶和商家停電。而德州、密西根州和伊利諾州歷經大規模停電後，今天傍晚大部分已經搶修完成。

(中央社)