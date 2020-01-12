洪秀柱挑戰台南立委失敗，今（12）日特別參拜關帝爺，感謝選民支持。被問到國民黨大敗原因及未來規劃，洪秀柱批民進黨，硬把紅帽子扣在國民黨頭上，「什麼都不會，只有選舉最會」。

對於國民黨未來改革方向，洪秀柱認為，應要拿回話語權，國民黨幾乎失去整個年輕世代，內部需要檢討，要讓年輕人了解歷史，若不知道過去、不知道面對現在，就沒有未來。

投入選戰期間，已經與台南密不可分，洪秀柱表示，不會隨意離開台南，會聯合其他民意代表，繼續服務台南民眾，重新做好培育青年工作。

被問到國民黨大敗原因，洪秀柱指出，選戰失敗不會只有一個原因，應該仔細剖析，一項一項檢討。

至於被外界質疑「又紅又統」，洪秀柱酸說，民進黨操作成功，「什麼都不會，只有選舉最會」，國民黨深深不如民進黨，硬把紅統帽子往國民黨頭上戴，中華民國憲法就是一中憲法，就是朝向統一，問題是要如何向大家解釋，要怎麼與對岸溝通協調，這才是最重要的，不要隨意讓民進黨就戴上紅帽子，在選舉發酵導致敗選，也呼籲大家，要為自己選擇的後果承擔。

(中時電子報)