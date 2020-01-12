總統大選結果揭曉，民進黨候選人蔡英文獲得連任，在教育方面將面臨哪些挑戰？教團表示，12年國教課綱、幼托政策及私校退場等問題，現在都遭遇許多困難，尤其少子化讓私校招不到學生，現在私校教師「看不到明天」、「朝不保夕」，新政府必須嚴肅面對。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，12年國教課綱去年8月起實施，高中增加許多選修課程，但政府不增加教師，卻以代課發鐘點費方式因應，導致既有教師工作負荷太重，進一步影響到教學品質。

民進黨政府的幼托政策也需要檢討！張旭政說，民進黨說要讓幼托政策往公共化走，但不是設立更多公幼或非營利幼兒園，而是透過補貼推動私幼參加的「準公共幼兒園」，這是說一套做一套。他認為，新政府至少要提出一個具體時程，「讓幼兒進公幼不用抽籤」，這才是家長想要的。

在高教方面，因為少子化，許多私校面臨招不到學生的困境。張旭政說，私校退場方面，教育部目前沒有作為，大概是想「讓他們倒一片再說」，這可能造成災難。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，在少子化衝擊下，現在「高教面臨崩壞」，私校為了節省開支，扣減老師薪水、增加老師勞務，這種「廉價辦學」的方式，不但影響學生受教權，也讓私校老師備受折磨。

尤榮輝指出，私校招不到學生，祭出種種不合理的規定，導致校方和老師之間的關係惡劣，許多老師在「看不到明天」、「朝不保夕」的環境下工作，內心覺得很不安穩。他認為政府應該召開全國高教國是會議，為私校找出路，以保障老師工作權，及兼顧學生受教品質。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，適用12年國教課綱的高中生，每學期要上傳「學習歷程檔案」，這會造成「多錢入學」及「軍備競賽」，但蔡英文政府過去幾乎視而不見，他希望新政府可以做出調整，以回應家長和民眾的需求。

(中時 )