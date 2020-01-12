2020大選揭曉，「一邊一國行動黨」結果不佳。該黨精神領袖陳水扁今天透過媒體群組宣布從此退出政壇「謝謝了！再見了！」

陳水扁今天發表退出政壇的嚴正聲明指出，1月11日投票日，阿扁分享最後一個禮拜的活動照片，並寫下「美好的一仗已經打過」的總結。

他說，阿扁身為「一邊一國行動黨」的園丁，有心澆水，卻讓這顆新生小樹枯萎，深感愧疚，特別請辭「澆水園丁」一職！

他衷心感謝召集人楊其文校長臨危授命的辛苦帶領！全體黨職人員對這個「先天不良，後天失調」的小黨，做了最大的努力及付出，「阿扁深深一鞠躬！」

他也感恩創黨以來的發起幹部、立委候選人、全體志工和熱心支持者的無私奉獻與堅定力挺！「阿扁非常對不起出錢出力，和投下神聖一票，與不離不棄的阿扁們！」

他說，「阿扁徹夜難眠，反躬自省，自忖無能再為黨，為台灣奉獻心力。阿扁宣布從此退出政壇！謝謝了！再見了！」

(中時 )