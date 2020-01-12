選前曾在全台各地做街頭民調的挺韓Youtuber「桃園孫先生」，選後遭藍營網友質疑，根本在亂做，都在取暖。對此，遭譏「韓的狗頭軍師」孫先生在直播中以3點聲明回應藍營質疑。

蘇先生在11日開完票後，在社群平台Youtube直播表示，關於這次的選舉，他知道大家心裡難受，他有一些話要跟支持他的韓粉說，並以3點聲明回應：

第一、街訪直播都是全程直播，他韓、蔡都做出懸殊結果過，許多人心情難過他可以理解。即使最艱困最難受的時刻開始了，我們絕不能灰心喪志，若跌倒一次就放棄再站起來的希望，那就完全沒機會再站起來了。

第二、四年前我們沒有人可以帶給我們希望、但很幸運地，現在的韓總給了我們希望，希望遭逢挫敗的韓粉能繼續支持韓總，接下來，要盡力避免韓被罷免。

第三、民進黨2008年大敗，蔡英文接下民進黨爛攤子，蔡英文挑戰2012失敗，再戰2016，蔡英文還成功了， 相信韓國瑜有信心，會接下國民黨爛攤子，成功挑戰2024 (？)，所以我們一個人都不許走，一定要繼續挺韓總。

(中時電子報)