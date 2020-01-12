由綜藝天王胡瓜主持的《醫師好辣》即將在中天綜合台播出了！由胡瓜和各科醫師好手組成的「好辣醫師團」，透過在節目上分享千奇百怪的病症以傳達正確的健康觀念，與爆料診間或急診室內不為人知的祕辛，播出四年多，廣受觀眾粉絲喜愛，內容主題在網路上討論度極高，從1月13日起每週一至週五晚間11點在中天綜合台36頻道也可以收看《醫師好辣》。

像是最近因為選舉讓不少人焦慮不安，「好辣醫師團」就曾在節目上指出，現代人壓力大、飲食不均衡，加上生活周遭充斥著許多環境荷爾蒙，這些因素都可能影響體內荷爾蒙的運作，導致賀爾蒙失調，造成許多人的困擾。婦產科醫師陳保仁就在節目中叮嚀，男性賀爾蒙高會比較man，但潛藏危機就是「易暴力」，而女性荷爾蒙高會有女人味，但要注意若性荷爾蒙過高則會轉變為「男性賀爾蒙」，導致皮膚變粗糙，甚至引發「多囊性卵巢症候群」，造成肥胖甚至不孕。醫師叮嚀別忽視「賀爾蒙」的問題，一旦發現小毛病，要盡早就醫，千萬不要延遲治療。

綜藝天王胡瓜主持的《醫師好辣》即將在中天綜合台播出。（影片／中天提供）

今年已60歲的胡瓜曾透露，因輕忽小感冒差點賠上性命，當時突然全身發熱、不斷流汗，「咳嗽到咳肺都要掉出來、腦幹非常痛，甚至呼吸不到空氣，感覺快死掉。」半夜緊急掛急診後，竟是感冒併發肺炎，這次慘痛的經歷把他和家人都嚇壞，也讓胡瓜了解到「健康」的重要性，決心戒除多年抽菸的壞習慣，至今已成功戒煙5年，同時透過運動維持體力，提升免疫力，未來將繼續帶給觀眾歡樂，讓家人少擔憂。

(中時電子報)