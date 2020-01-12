總統大選前經常在臉書發文力挺蔡英文、反對韓國瑜的網紅律師林智群，昨（11日）在大選落幕後說出真心話，表示這次會支持民進黨，是因為沒辦法接受共產黨，沒辦法接受韓總當我們的總統，而「不是因為我們喜歡民進黨，或覺得民進黨執政真的很好」，民進黨還有很多要改進的空間！

林智群在臉書發文指出，817萬票是一個驚人的數字，不過沒投票給小英的612萬票，才是重點！民進黨「必須」正視他們，不能再用粗暴方式去處理事情。

林智群坦白表示，「我們（應該是我）這次會支持民進黨，是因為沒辦法接受共產黨，沒辦法接受韓總當我們的總統，（沒辦法接受，不是黨派不同的問題，是格調問題）不是因為我們喜歡民進黨，或覺得民進黨執政真的很好」。

林智群告誡民進黨：「你們還有很多要改進的空間！」，也期盼國民黨加油，「如果你們在主權問題上還跟中國遙相呼應，你們的支持者只會越來越少，只會跟年輕世代越離越遠！」。

(中時電子報)