2020總統大選，總統蔡英文以817萬231票連任，更一舉打破前總統馬英九、前副總統蕭萬長在2008年765萬票紀錄，創下1996年總統直選以來最高得票記錄。台北市議員羅智強在臉書貼出一位老友的言論，讓羅直呼「完全說到我的心坎裡」。

羅智強在臉書指出，一位老友說「前方的路永遠不需要悲觀」，完全說到他的心坎裡。他提及，尤其是民心變化週期越來越短的這個年代，每次選完都有人說，某一邊會長期執政了，他從來不相信，常常沒幾年就變天。

他認為，等待對方失敗而取得權力，也許有機會成功，顯然這種成功不會長久。拿出真正的競爭力，誠懇的講出具體的方法和見解，盡可能貼近主流民意或至少展現對話的誠意，也許才可以讓賞味期長一點。

網友也紛紛表示「一個黨如果得不到年輕世代的支持 ，是看不見未來的」、「國民黨的特色！穩輸的時候大家躲起來；有契機的時候！大家出來搶位置！一天不改！這種輸法！會持續下去！」、「永遠不悲觀是對的，但也要真心檢討改進」、「支持國民黨老全部換新，不要慰留，由中青壯年來接手，培養人才」。

(中時電子報)