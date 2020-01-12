湖人12日來到奧克拉荷馬市作客，雖碰上「小皇帝」詹姆斯(感冒)、「一眉哥」安東尼戴維斯(背傷)雙雙缺陣，卻換飽受交易傳言困擾的庫茲馬發威，靠著庫茲馬攻下全場最高36分，湖人終場125比110輕取地主雷霆，本季再奪8連勝。

儘管少了詹姆斯、安東尼戴維斯壓陣，湖人一開賽仍靠庫茲馬、隆多、波普等人火力，輕鬆取得兩位數領先，甚至打完首節，竟以41比19大幅領先地主雷霆，光在首節，庫茲馬6投5中、獨拿14分，隆多也拿12分、7籃板及4助攻。

湖人隨後更把領先差距擴大到30分以上，不過雷霆第3節展開反撲，賈林納利、薛洛德、亞歷山大等人輪流開火，竟然轉眼把落後差距縮小到15分，幸好庫茲馬再次挺身而出，跟卡魯索、庫克、霍華等人重新穩住領先局面到結束槍響。

庫茲馬打了本季新高40分鐘，投24中15，含三分球投6中4，展現他的手感有多火燙，隆多也替湖人貢獻21分、12籃板及8助攻，庫克13分，霍華與丹尼爾斯各有12分，卡魯索11分；雷霆則以賈林納利、亞歷山大各拿24分最高。

(中時 )