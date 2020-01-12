台北城市科大演藝系大三生張？齊，像教練般鼓勵著體力透支的5位隊員再練一次，憑著不服輸的精神，6人集訓2個月，以精湛「舞」功榮獲「2019年全國啦啦隊錦標賽」嘻哈團體小組公開組冠軍。張珉齊說：「我們要用行動證明嘻哈的正能量，能為世界帶來更多力量與夢想。」

台北城市科大演藝系張珉齊、李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴等6人熱愛嘻哈文化，他們組成「米粉找立頓吃餛飩」，去年參加全國啦啦隊比賽得到亞軍，歷經排舞、練舞，今年再接再厲終奪冠軍。

張珉齊是隊伍的靈魂人物，他身為大三學長，常常要出面「擺平」隊員之間的異見，擺平靠的是卓越舞技得已讓學弟妹信任，不過他國二初學舞時並不順遂，父母親當時反對他練街舞，不只看不懂舞蹈為什麼要在地上滾來滾去外，更怕他交到壞朋友從此沈淪，而他也因此故意下課後還在學校練舞不立即回家，是父母眼中的叛逆小子。

張珉齊進入治平高中就讀加入了熱舞隊，參加不少比賽才發現人外有人天外有天，透過美姿美儀課程發現，嘻哈舞步不只有地板舞還有L.A. Style，他重新調整自己的態度，更努力練舞蹈基礎功。

他進入台北城市科大演藝系後找到更多的嘻哈同好，且提升自己晉身為能夠編舞、排舞，常常沈浸在音樂隨著節拍中，找出舞蹈及音樂中的爆點，舞出高低起伏又有力道的驚豔舞步，透過傾聽別人、團隊默契，隊友們共同發揮最精湛的舞技。

得了冠軍他並未滿足，反而更認真在舞蹈教室學舞，他喜歡編舞工作，未來他相信藉著自己的專業，一定能在嘻哈舞藝的天地中找到自己的一片天。

(中時 )